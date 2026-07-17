SpaceX отменила пуск корабля Starship

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship.
- Некоторые двигатели не запустились, что вызвало автоматическую отмену пуска.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship, который был запланирован в ночь на пятницу по московскому времени, следует из трансляции компании.
"Сегодня пуск не состоится. Мы дошли до запуска двигателей, однако на ускорителе сработала команда остановки, из-за чего двигатели отключились в момент зажигания", - сказал представитель компании во время трансляции.
Позднее компания сообщила в соцсети X об отмене запланированного пуска.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале 2026 года была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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