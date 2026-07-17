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SpaceX отменила пуск корабля Starship - РИА Новости, 17.07.2026
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02:35 17.07.2026
SpaceX отменила пуск корабля Starship

SpaceX отменила 13-й испытательный пуск Starship

© AP Photo / Eric GayЗапуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе
Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Eric Gay
Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship.
  • Некоторые двигатели не запустились, что вызвало автоматическую отмену пуска.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship, который был запланирован в ночь на пятницу по московскому времени, следует из трансляции компании.
"Сегодня пуск не состоится. Мы дошли до запуска двигателей, однако на ускорителе сработала команда остановки, из-за чего двигатели отключились в момент зажигания", - сказал представитель компании во время трансляции.
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Позднее компания сообщила в соцсети X об отмене запланированного пуска.
"Некоторые двигатели не запустились, что вызвало автоматическую отмену пуска. Сейчас идет слив топлива. Следующая попытка пуска, надеемся, будет через несколько дней", - написал в соцсети X основатель SpaceX Илон Маск.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале 2026 года была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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