SpaceX отменила пуск корабля Starship

Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе. Архивное фото

Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе

© AP Photo / Eric Gay Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship.

Некоторые двигатели не запустились, что вызвало автоматическую отмену пуска.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship, который был запланирован в ночь на пятницу по московскому времени, следует из трансляции компании.

"Сегодня пуск не состоится. Мы дошли до запуска двигателей, однако на ускорителе сработала команда остановки, из-за чего двигатели отключились в момент зажигания", - сказал представитель компании во время трансляции.

Позднее компания сообщила в соцсети X об отмене запланированного пуска.

Илон Маск. "Некоторые двигатели не запустились, что вызвало автоматическую отмену пуска. Сейчас идет слив топлива. Следующая попытка пуска, надеемся, будет через несколько дней", - написал в соцсети X основатель SpaceX