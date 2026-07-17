Сколько на самом деле соли нужно человеку, рассказала врач

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Организму человека достаточно менее четверти чайной ложки соли в день, однако реальное потребление в разы выше, сообщила терапевт Видновской больницы минздрава Подмосковья Зарема Тен.

Врач отметила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничиваться пятью граммами соли в день, однако в большинстве развитых стран, включая Россию, среднее потребление колеблется от восьми до 15 граммов, а иногда и выше.