Рейтинг@Mail.ru
Сколько на самом деле соли нужно человеку, рассказала врач - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 17.07.2026
Сколько на самом деле соли нужно человеку, рассказала врач

Зарема Тен: нашему организму достаточно менее четверти чайной ложки соли в день

© Фото : freepik.com / jcompСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : freepik.com / jcomp
Соль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организму человека достаточно менее четверти чайной ложки соли в день, сообщила терапевт Видновской больницы минздрава Подмосковья Зарема Тен.
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничиваться пятью граммами соли в день, однако реальное потребление в большинстве развитых стран, включая Россию, значительно выше рекомендуемой нормы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Организму человека достаточно менее четверти чайной ложки соли в день, однако реальное потребление в разы выше, сообщила терапевт Видновской больницы минздрава Подмосковья Зарема Тен.
"Проблема заключается в том, что потребности организма в натрии минимальны - всего около 500 миллиграммов, менее четверти чайной ложки соли в день для базовых функций. Однако современный рацион обеспечивает намного больше. Между рекомендуемой нормой и реальным потреблением соли разрыв просто колоссальный", - сказала Тен NEWS.ru.
Врач отметила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничиваться пятью граммами соли в день, однако в большинстве развитых стран, включая Россию, среднее потребление колеблется от восьми до 15 граммов, а иногда и выше.
Упаковки с солью - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Нутрициолог рассказала, кому стоит сократить потребление соли
13 июня, 04:06
 
ОбществоЗарема ТенЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала