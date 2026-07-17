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Спасатели эвакуировали подростка, упавшего со старого моста в Сочи - РИА Новости, 17.07.2026
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22:42 17.07.2026
Спасатели эвакуировали подростка, упавшего со старого моста в Сочи

Спасатели эвакуировали 15-летнего подростка, упавшего со старого моста в Сочи

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красной Поляне 15-летний подросток упал со старого моста с высоты примерно трех метров.
  • Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, эвакуировали его и передали медикам.
СОЧИ, 17 июн - РИА Новости. Спасатели Краснополянского отряда эвакуировали 15-летнего подростка, который упал со старого моста в Сочи с трехметровой высоты, сообщает аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".
Там уточнили, что сообщение о происшествии в спасательную службу поступило от очевидцев.
"Сегодня днем в Красной Поляне 15–летний подросток упал со старого моста… Парень сорвался с высоты примерно трех метров, из-за полученных травм он не мог двигаться самостоятельно", - говорится в сообщении, опубликованном в группе отряда в соцсети "ВКонтакте".
Спасатели оказали подростку первую помощь, эвакуировали на носилках при помощи специального альпинистского снаряжения и передали медикам. В настоящее время пострадавший находится под присмотром врачей, уточнили в "Кубань-СПАС".
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