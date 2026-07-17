Спасатели эвакуировали подростка, упавшего со старого моста в Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красной Поляне 15-летний подросток упал со старого моста с высоты примерно трех метров.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, эвакуировали его и передали медикам.

СОЧИ, 17 июн - РИА Новости. Спасатели Краснополянского отряда эвакуировали 15-летнего подростка, который упал со старого моста в Сочи с трехметровой высоты, сообщает аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".

Там уточнили, что сообщение о происшествии в спасательную службу поступило от очевидцев.

"Сегодня днем в Красной Поляне 15–летний подросток упал со старого моста… Парень сорвался с высоты примерно трех метров, из-за полученных травм он не мог двигаться самостоятельно", - говорится в сообщении, опубликованном в группе отряда в соцсети " ВКонтакте ".