Рейтинг@Mail.ru
В Сочи арестовали женщину, обвиняемую в избиении полуторагодовалого сына - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 17.07.2026
В Сочи арестовали женщину, обвиняемую в избиении полуторагодовалого сына

Жительницу Сочи арестовали по делу об избиении полуторагодовалого сына

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Сочи заключили под стражу до 16 сентября по подозрению в истязании полуторагодовалого сына.
  • Ей предъявлены обвинения по статьям 117 (истязание) и 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.
  • Ребенок изъят у законного представителя в связи с угрозой его жизни.
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Жительницу Сочи, которая по версии следствия систематически избивала полуторагодовалого сына и приставляла нож к его шее, заключили под стражу до 16 сентября, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, которые предусмотрены пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Аресты участников митинга в здании правительства Москвы признали законными
Вчера, 10:44
"Сегодня по ходатайству следователя следственного отдела по Адлерскому району города Сочи судом обвиняемая заключена под стражу до 16 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Местные Telegram-каналы писали, что жительница Сочи в течение продолжительного времени якобы избивала маленького сына, снимала на фото и видео побои и отправляла их родственникам со стороны мужа. На опубликованных фотографиях видны следы синяков на руках и ногах мальчика, на скриншотах - сообщения с угрозами матери нанести вред ребенку, вплоть до лишения его жизни.
Ребенка изъяли у законного представителя в связи с угрозой его жизни, сообщало ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сотрудники СК проводят следственные действия по уголовному делу, ход расследования стоит на контроле в аппарате следственного управления.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В Кузбассе арестовали организатора незаконного колл-центра
Вчера, 08:13
 
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала