В Сочи арестовали женщину, обвиняемую в избиении полуторагодовалого сына

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительницу Сочи заключили под стражу до 16 сентября по подозрению в истязании полуторагодовалого сына.

Ей предъявлены обвинения по статьям 117 (истязание) и 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.

Ребенок изъят у законного представителя в связи с угрозой его жизни.

СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Жительницу Сочи, которая по версии следствия систематически избивала полуторагодовалого сына и приставляла нож к его шее, заключили под стражу до 16 сентября, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, которые предусмотрены пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

"Сегодня по ходатайству следователя следственного отдела по Адлерскому району города Сочи судом обвиняемая заключена под стражу до 16 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Местные Telegram-каналы писали, что жительница Сочи в течение продолжительного времени якобы избивала маленького сына, снимала на фото и видео побои и отправляла их родственникам со стороны мужа. На опубликованных фотографиях видны следы синяков на руках и ногах мальчика, на скриншотах - сообщения с угрозами матери нанести вред ребенку, вплоть до лишения его жизни.