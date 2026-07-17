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ВККС дала согласие на возбуждение дела о получении взятки судьей в отставке - РИА Новости, 17.07.2026
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16:46 17.07.2026 (обновлено: 17:49 17.07.2026)
ВККС дала согласие на возбуждение дела о получении взятки судьей в отставке

ВККС дала согласие на возбуждение дела о получении взятки судьей Богдановичем

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении судьи в отставке Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича.
  • По данным СК РФ, Сергей Богданович получил 25 миллионов рублей — первую часть взятки — от бывшего директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного предприятия за рассмотрение дела в особом порядке.
  • Высшая квалификационная коллегия судей также дала согласие на возбуждение уголовного дела о вынесении заведомо неправосудного судебного акта против судьи Кызылского городского суда Тувы Азияны Монгуш.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении судьи в отставке Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича, сообщили РИА Новости в коллегии.
"ВККС удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда города Сочи Краснодарского края в отставке Богдановича Сергея Павловича", - сказала собеседница агентства.
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По данным СК РФ, 1 июля 2025 года Богданович на территории АЗС в Сочи через посредников Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко получил 25 миллионов рублей - первую часть вдвое большей взятки - от бывшего директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного предприятия Сафарбия Напсо за рассмотрение его дела в особом порядке и назначения наказания, не связанного с реальным лишением свободы.
Также ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела о вынесении заведомо неправосудного судебного акта против судьи Кызылского городского суда Тувы Азияны Монгуш.
Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что "отдельного акцента заслуживает абсолютная непримиримость к любым проявлениям коррупции и местничества", которые "будут пресекаться жестко и принципиально", а при рассмотрении подобных вопросов "компромиссы и двойные стандарты" невозможны".
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