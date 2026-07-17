В Ормузском проливе снаряд попал в танкер

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости. Неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Как уточняется, инцидент произошел в 19 морских милях (35 километрах) от оманского города Эль-Хасаб. Экипаж судна не пострадал, вреда окружающей среде зафиксировано не было.