В Ормузском проливе снаряд попал в танкер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе.
- Снаряд нанес небольшой ущерб левому борту танкера, экипаж не пострадал.
ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости. Неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"В танкер, по сообщениям, попал неизвестный снаряд, который нанес небольшой структурный ущерб левому борту", - говорится в сообщении управления.
Как уточняется, инцидент произошел в 19 морских милях (35 километрах) от оманского города Эль-Хасаб. Экипаж судна не пострадал, вреда окружающей среде зафиксировано не было.
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