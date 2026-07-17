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В Ормузском проливе снаряд попал в танкер - РИА Новости, 17.07.2026
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10:19 17.07.2026
В Ормузском проливе снаряд попал в танкер

UKMTO: снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе.
  • Снаряд нанес небольшой ущерб левому борту танкера, экипаж не пострадал.
ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости. Неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"В танкер, по сообщениям, попал неизвестный снаряд, который нанес небольшой структурный ущерб левому борту", - говорится в сообщении управления.
Как уточняется, инцидент произошел в 19 морских милях (35 километрах) от оманского города Эль-Хасаб. Экипаж судна не пострадал, вреда окружающей среде зафиксировано не было.
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