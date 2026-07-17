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Сооснователь группы наемников ВСУ является членом партии USR - РИА Новости, 17.07.2026
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23:39 17.07.2026
Сооснователь группы наемников ВСУ является членом партии USR

РИА Новости: сооснователь группы наемников ВСУ Хоссу состоит в партии USR

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сооснователь Romanian Battlegroup Getica является членом парламентской партии «Союз спасения Румынии» (USR).
  • Раду Хоссу, сооснователь и главный финансист группы, принимал пожертвования на личный счет в системе Revolut.
  • Румынское издание Ziua News указало, что Хоссу позиционирует себя как «внештатный военный журналист».
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Сооснователь так называемой румынско-молдавской группы наемников ВСУ Romanian Battlegroup Getica, поддерживающей Украину, является членом парламентской партии "Союз спасения Румынии" (USR), выяснило РИА Новости, проанализировав публикации в соцсетях и румынских СМИ.
Ранее активисты и независимые журналисты в Румынии обвинили в мошенничестве руководителей так называемой румынско-молдавской группы военных наемников Romanian Battlegroup Getica, поддерживающей Украину. По материалам расследования, сооснователь и главный финансист группы Раду Хоссу принимал пожертвования на личный счет в финансовой системе Revolut, а не на нужды фронта.
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На фоне этого скандала румынское издание Ziua News напомнило, что Хоссу является действующим политиком от партии USR, входившей в 2024 году в правящую коалицию.
"Он член USR, которая выдвигала своего кандидата на пост президента. А также он позиционирует себя как "внештатный военный журналист", - отмечается в одной из публикации издания.
Партия USR в Румынии тесно ассоциируется с политическим курсом Франции и Евросоюза. Кандидат от этой политсилы на пост президента Румынии в 2024 году Елена Ласкони в ходе избирательной кампании получала политическую поддержку от лидера Молдавии Майи Санду.
Румынские политические обозреватели и активисты общественной организации Patria Prima делают вывод, что существование подобных неформальных структур используется для негласного давления на оппонентов власти в тех случаях, когда инструменты официальной пропаганды оказываются неэффективными.
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