Краткий пересказ от РИА ИИ Сооснователь Romanian Battlegroup Getica является членом парламентской партии «Союз спасения Румынии» (USR).

Раду Хоссу, сооснователь и главный финансист группы, принимал пожертвования на личный счет в системе Revolut.

Румынское издание Ziua News указало, что Хоссу позиционирует себя как «внештатный военный журналист».

КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Сооснователь так называемой румынско-молдавской группы наемников ВСУ Romanian Battlegroup Getica, поддерживающей Украину, является членом парламентской партии "Союз спасения Румынии" (USR), выяснило РИА Новости, проанализировав публикации в соцсетях и румынских СМИ.

Ранее активисты и независимые журналисты в Румынии обвинили в мошенничестве руководителей так называемой румынско-молдавской группы военных наемников Romanian Battlegroup Getica, поддерживающей Украину . По материалам расследования, сооснователь и главный финансист группы Раду Хоссу принимал пожертвования на личный счет в финансовой системе Revolut, а не на нужды фронта.

На фоне этого скандала румынское издание Ziua News напомнило, что Хоссу является действующим политиком от партии USR, входившей в 2024 году в правящую коалицию.

"Он член USR, которая выдвигала своего кандидата на пост президента. А также он позиционирует себя как "внештатный военный журналист", - отмечается в одной из публикации издания.

Партия USR в Румынии тесно ассоциируется с политическим курсом Франции и Евросоюза. Кандидат от этой политсилы на пост президента Румынии в 2024 году Елена Ласкони в ходе избирательной кампании получала политическую поддержку от лидера Молдавии Майи Санду.