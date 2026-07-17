Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попытки Запада ослабить Россию приводят к прямо противоположному результату, признала американская газета American Conservative.
- По мнению издания, Россия стала более адаптивной, технологически развитой и готовой к современной войне.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попытки Запада ослабить Россию приводят к прямо противоположному результату, признала американская газета American Conservative.
"Стратегические планировщики и аналитики в Вашингтоне разрабатывают планы по "ослаблению России", но их усилия пока приводят к прямо противоположному результату: Россия стала более адаптивной, технологически развитой, готовой к современной войне", - говорится в сообщении издания.
При этом, как подчеркивает автор, за подобные "планы" Запада расплачиваются украинцы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию хотят ослабить "любым путем", избавиться от страны "как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла". При этом, по словам российского лидера, "этого никогда ни у кого не получалось - не получится и сейчас, не получится и впредь".
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