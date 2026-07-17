СМИ: попытки Запада ослабить Россию приводят к противоположному результату

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию хотят ослабить "любым путем", избавиться от страны "как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла". При этом, по словам российского лидера, "этого никогда ни у кого не получалось - не получится и сейчас, не получится и впредь".