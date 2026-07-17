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Ученый раскрыл причины частых гроз на Урале - РИА Новости, 17.07.2026
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08:44 17.07.2026
Ученый раскрыл причины частых гроз на Урале

Географ Шихов связал частые смерчи с господством циклонов и циркуляцией воздуха

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия смерча в Свердловской области
Последствия смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости
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Последствия смерча в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Урале в этом году наблюдается рекордная частота гроз из-за господства циклонов и постоянных затоков теплого влажного воздуха.
  • 22 июня мощный смерч обрушился на город Кушву в Свердловской области, пострадал 21 человек, 32 дома были полностью уничтожены.
  • В июле несколько менее масштабных смерчей были зафиксированы в Учалинском и Альшеевском районах Башкирии.
ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Грозы на Урале в этом году случаются с рекордной частотой, что обусловлено господством циклонов и постоянными затоками на территорию теплого влажного воздуха, рассказал РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов.
Мощный разрушительный смерч 22 июня обрушился на уральский город Кушва в Свердловской области. Пострадал 21 человек, 32 дома были полностью уничтожены, в городе вводили режим ЧС. В июле еще несколько смерчей, менее масштабных, были зафиксированы в Учалинском и Альшеевском районах Башкирии, где стихия повредила некоторые дома и постройки, но люди не пострадали.
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"На Урале в этом году высокая повторяемость гроз, близкая к рекордной. Связано это с особенностями атмосферной циркуляции: постоянные затоки теплого и влажного воздуха, господство циклонов. Высокая влажность также способствует возникновению смерчей", - рассказал профессор.
Он отметил, что зафиксированный накануне в Учалинском районе в Башкирии смерч, а также тот, что случился там же в начале июля, были достаточно слабыми, если их сравнить с июньским аналогичным явлением в уральской Кушве в Свердловской области.
По словам ученого, по спутниковым снимкам этого района удалось выявить еще несколько ранее неизвестных смерчей. При этом суммарная площадь леса, где повалило деревья от смерчей 22 июня, превысила 1,5 тысячи гектаров.
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