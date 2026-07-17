СК возбудил дело против судьи Арбитражного суда Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.
- По данным следствия, ответчик по арбитражному делу передала судье Ефименко через посредников первую часть взятки в 1 миллион рублей за принятие решения по делу.
- В отношении троих посредников уже вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Уголовное дело по статье о получении взятки возбуждено в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области, сообщил СК РФ в своем канале на платформе в "Макс".
"Председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ по факту получения взятки за вынесение судебного решения в пользу ответчика по арбитражному делу", - говорится в сообщении СК РФ.
По данным следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки на 1 миллион рублей за принятие решения по делу. После этого один из посредников был задержан силовиками регионального УФСБ России. Предполагалось, что общая сумма взятки составит 2 миллиона рублей, из которых полмиллиона получит судья.
В отношении троих посредников вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу, уточнили в СК РФ.