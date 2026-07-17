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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье и понедельник - РИА Новости, 17.07.2026
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16:00 17.07.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье и понедельник

Голубев: в Москве в воскресенье и понедельник ожидаются до 30 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГорожане на Красной площади в Москве.
Горожане на Красной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Горожане на Красной площади в Москве.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье и понедельник температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов.
  • В субботу температура будет от +25 до +27 градусов, а дожди вернутся в Москву во вторник.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве достигнет тридцатиградусной отметки в воскресенье и в понедельник, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"В воскресенье и в понедельник температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов. Осадков в эти дни не ожидается", - отметил синоптик.
Он добавил, что в целом выходные в столице пройдут без осадков.
"В субботу температура будет от плюс 25 до плюс 27 градусов и оба выходных пройдут с ясной погодой и без осадков, однако дожди вернутся в Москву уже во вторник", - подчеркнул Голубев.
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ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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