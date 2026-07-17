Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье и понедельник

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве достигнет тридцатиградусной отметки в воскресенье и в понедельник, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Он добавил, что в целом выходные в столице пройдут без осадков.