Синоптик рассказал о количестве осадков в Свердловской области в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ В Свердловской области в субботу и воскресенье ожидается до половины месячной нормы осадков.

Из-за сильных дождей, начавшихся 29 июня, в ряде муниципалитетов Свердловской области начался паводок.

Паводковая ситуация в регионе может усложниться в выходные дни.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. До половины месячной нормы осадков ожидается в Свердловской области в субботу и воскресенье, паводковая ситуация в регионе может усложниться, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. В пресс-службе регионального главка МЧС в среду сообщали, что свыше 360 жилых домов и более 1,5 тысячи приусадебных участков находятся в зоне подтопления.

"По Свердловской области никаких утешительных новостей нет... Риск подтоплений в регионе сохраняется, паводковая ситуация может усложниться в субботу и воскресенье", - рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что в выходные дни в Свердловской области ожидаются дожди, местами очень сильные.