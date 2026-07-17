Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о количестве осадков в Свердловской области в выходные - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 17.07.2026
Синоптик рассказал о количестве осадков в Свердловской области в выходные

Синоптик Шувалов: в Свердловской области может усложниться паводковая ситуация

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок в Свердловской области
Паводок в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Паводок в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области в субботу и воскресенье ожидается до половины месячной нормы осадков.
  • Из-за сильных дождей, начавшихся 29 июня, в ряде муниципалитетов Свердловской области начался паводок.
  • Паводковая ситуация в регионе может усложниться в выходные дни.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. До половины месячной нормы осадков ожидается в Свердловской области в субботу и воскресенье, паводковая ситуация в регионе может усложниться, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. В пресс-службе регионального главка МЧС в среду сообщали, что свыше 360 жилых домов и более 1,5 тысячи приусадебных участков находятся в зоне подтопления.
Разлив реки на автодороге в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Синоптик рассказала, когда в Челябинской области прекратятся ливни
16 июля, 15:25
"По Свердловской области никаких утешительных новостей нет... Риск подтоплений в регионе сохраняется, паводковая ситуация может усложниться в субботу и воскресенье", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что в выходные дни в Свердловской области ожидаются дожди, местами очень сильные.
"В регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков", - подчеркнул он.
Восход луны в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Синоптик сообщил о приближении самой холодной ночи лета
16 июля, 18:31
 
ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала