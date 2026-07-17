Синоптик рассказал о количестве осадков в Свердловской области в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Свердловской области в субботу и воскресенье ожидается до половины месячной нормы осадков.
- Из-за сильных дождей, начавшихся 29 июня, в ряде муниципалитетов Свердловской области начался паводок.
- Паводковая ситуация в регионе может усложниться в выходные дни.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. До половины месячной нормы осадков ожидается в Свердловской области в субботу и воскресенье, паводковая ситуация в регионе может усложниться, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. В пресс-службе регионального главка МЧС в среду сообщали, что свыше 360 жилых домов и более 1,5 тысячи приусадебных участков находятся в зоне подтопления.
"По Свердловской области никаких утешительных новостей нет... Риск подтоплений в регионе сохраняется, паводковая ситуация может усложниться в субботу и воскресенье", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что в выходные дни в Свердловской области ожидаются дожди, местами очень сильные.
"В регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков", - подчеркнул он.
Синоптик сообщил о приближении самой холодной ночи лета
16 июля, 18:31