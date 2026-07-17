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ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки - РИА Новости, 17.07.2026
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09:28 17.07.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки

Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки, сбили 153 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области более 90 раз за прошедшие сутки.
  • Перехвачены 153 беспилотника, из них 5 атак были совершены с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, также зафиксированы четыре сброса взрывных устройств с БПЛА.
  • В результате ударов погибла одна мирная жительница, пять человек ранены.
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области более 90 раз, кроме того, перехвачены 153 БПЛА, один мирный житель погиб, пять ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 153 беспилотника", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Он добавил, что противник совершил пять обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Под удары попали Белгород и 15 округов.
"При целенаправленном ударе ВСУ в Краснояружском округе погибла мирная жительница… В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены пять человек. Двое из них находятся на стационарном лечении", - подчеркнул врио губернатора.
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