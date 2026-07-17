ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области более 90 раз, кроме того, перехвачены 153 БПЛА, один мирный житель погиб, пять ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.