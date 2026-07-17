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Иноагента Надеждина* оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики - РИА Новости, 17.07.2026
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12:37 17.07.2026 (обновлено: 13:34 17.07.2026)
Иноагента Надеждина* оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Иноагента Надеждина оштрафовали на тысячу рублей за экстремистскую символику

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБорис Надеждин* в зале Долгопрудненского городского суда Московской области. 17 июля 2026
Борис Надеждин* в зале Долгопрудненского городского суда Московской области. 17 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Борис Надеждин* в зале Долгопрудненского городского суда Московской области. 17 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Долгопрудненский городской суд Московской области оштрафовал политика-иноагента Бориса Надеждина* на 1 тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики.
  • Полиция обнаружила в Telegram-канале Надеждина* ссылку на стрим, в котором демонстрировалось изображение Алексея Навального**, включенного в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.), 17 июл — РИА Новости. Долгопрудненский городской суд Московской области оштрафовал политика-иноагента Бориса Надеждина* на 1 тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Надеждина Б.Б.* виновным в совершении правонарушения… и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей", — огласил решение судья.
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Политику вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).
На заседании судья зачитал материалы полиции, упомянув, что "в свободном доступе была выявлена публикация с изображением лидера некоммерческих организаций", в которой усматриваются признаки правонарушения - демонстрации экстремистской символики.
По словам адвоката Наталии Тихоновой, полиция обнаружила в Telegram-канале Надеждина* в посте от 8 ноября 2023 года ссылку на стрим, в котором демонстрировалось изображение Алексея Навального**, включенного в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Надеждин* 13 июля сообщил в своем Telegram-канале о задержании сотрудниками полиции в подмосковном Долгопрудном. После составления протокола он был отпущен под обязательство о явке.
Надеждин* — бывший депутат Госдумы (1999–2003), в 2024 году пытался выдвинуться кандидатом на выборах президента России, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Минюст 10 июля включил его в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функии иноагента в России
** Включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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