Иноагента Надеждина* оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Долгопрудненский городской суд Московской области оштрафовал политика-иноагента Бориса Надеждина* на 1 тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики.
- Полиция обнаружила в Telegram-канале Надеждина* ссылку на стрим, в котором демонстрировалось изображение Алексея Навального**, включенного в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.), 17 июл — РИА Новости. Долгопрудненский городской суд Московской области оштрафовал политика-иноагента Бориса Надеждина* на 1 тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Надеждина Б.Б.* виновным в совершении правонарушения… и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей", — огласил решение судья.
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Политику вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).
На заседании судья зачитал материалы полиции, упомянув, что "в свободном доступе была выявлена публикация с изображением лидера некоммерческих организаций", в которой усматриваются признаки правонарушения - демонстрации экстремистской символики.
По словам адвоката Наталии Тихоновой, полиция обнаружила в Telegram-канале Надеждина* в посте от 8 ноября 2023 года ссылку на стрим, в котором демонстрировалось изображение Алексея Навального**, включенного в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Надеждин* 13 июля сообщил в своем Telegram-канале о задержании сотрудниками полиции в подмосковном Долгопрудном. После составления протокола он был отпущен под обязательство о явке.
Надеждин* — бывший депутат Госдумы (1999–2003), в 2024 году пытался выдвинуться кандидатом на выборах президента России, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Минюст 10 июля включил его в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функии иноагента в России
** Включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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