"Шинник" временно переедет в Ростов Великий

Краткий пересказ от РИА ИИ "Шинник" перенесет домашние матчи в Ростов Великий на время строительства нового стадиона в Ярославле.

Завершить строительство нового стадиона в Ярославле планируют к 2030 году, он будет рассчитан на 12 тысяч мест.

Стадион в Ростове Великом приведут в соответствие требованиям Российского футбольного союза, в том числе по количеству зрительских мест.

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Футбольный клуб "Шинник" перенесет домашние матчи в Ростов Великий на время строительства нового стадиона в Ярославле, завершить которое планируют к 2030 году, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"На время строительства нового стадиона в Ярославле футбольный клуб " Шинник " будет проводить домашние матчи в Ростове Великом. Ростовский стадион "Спартак" имеет ряд преимуществ: расположен в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс"

Глава региона рассказал, что на месте стадиона "Шинник" в Ярославле к 2030 году будет построена новая современная арена на 12 тысяч мест.

"Новый стадион будет соответствовать требованиям Российской премьер-лиги и станет стимулом для дальнейшего развития футбола в регионе", - подчеркнул Евраев.

По словам губернатора, стадион в Ростове Великом приведут в соответствие требованиям Российского футбольного союза, в числе которых есть, в частности, нормативы по количеству зрительских мест. Для установки дополнительных трибун будут использовать быстровозводимые конструкции. Глава региона пообещал уделить особое внимание системе подогрева поля, инженерным сетям, увеличению мощности газовой котельной. Также, по словам Евраева, он поручил проработать логистику движения и организацию остановок общественного транспорта, чтобы болельщики могли комфортно посещать игры.