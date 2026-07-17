Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Калужской областью за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги.
- По предварительным данным, пострадавших нет.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены восемь БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены восемь БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша на платформе "Макс".
По словам губернатора, на местах работают оперативные группы, пострадавших нет.
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