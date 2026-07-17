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Операторы дронов "Севера" уничтожили четыре НРТК ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.07.2026
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08:19 17.07.2026
Операторы дронов "Севера" уничтожили четыре НРТК ВСУ за сутки

Операторы FPV-дронов "Севера" уничтожили 4 НРТК ВСУ в Сумской области за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.
  • Наземные робототехнические комплексы ВСУ перевозили боекомплект и продовольствие для военнослужащих противника.
  • Огневое поражение роботизированной техники ВСУ нарушает логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника.
КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Север" за прошедшие сутки уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса (НРТК) ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Янтарь.
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"Операторы FPV-дронов роты БПЛА за сутки уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ, которые перевозили боекомплект и продовольствие для военнослужащих противника. Цели были оперативно поражены в ходе комплексной работы с воздушной разведкой", - сообщил РИА Новости командир роты БПЛА "Севера" с позывным Янтарь.
По словам военнослужащего, между расчетами и пунктом управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств, а управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.
"Огневое поражение роботизированной техники ВСУ нарушает логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника", - сообщил он.
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