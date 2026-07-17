Операторы дронов "Севера" уничтожили четыре НРТК ВСУ за сутки

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"Операторы FPV-дронов роты БПЛА за сутки уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ, которые перевозили боекомплект и продовольствие для военнослужащих противника. Цели были оперативно поражены в ходе комплексной работы с воздушной разведкой", - сообщил РИА Новости командир роты БПЛА "Севера" с позывным Янтарь.