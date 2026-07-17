Дроны "Севера" уничтожили девять пикапов ВСУ в Сумской области за сутки

КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов и ударных БПЛА за сутки уничтожили девять пикапов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным Скат.