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Дроны "Севера" уничтожили девять пикапов ВСУ в Сумской области за сутки - РИА Новости, 17.07.2026
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08:08 17.07.2026

Дроны "Севера" уничтожили девять пикапов ВСУ в Сумской области за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА БМ-70. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили девять пикапов ВСУ в Сумской области за сутки.
  • Расчеты ударных БПЛА ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ, срывают ротации и попытки контратак противника.
КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов и ударных БПЛА за сутки уничтожили девять пикапов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным Скат.
"Расчеты разведывательных дронов осуществляют круглосуточное дежурство в зоне ответственности. За сутки в Сумской области расчетами батальона было обнаружено и уничтожены девять пикапов противника. Для уничтожения применялись FPV-дроны и ударные БПЛА самолетного типа "Молния-2", - сообщил командир батальона с позывным Скат.
Он добавил, что расчеты ударных БПЛА ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ, а также срывают ротации и попытки контратак противника, оказывая поддержку в продвижении штурмовых подразделений РФ.
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