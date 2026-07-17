Площадь пожара в швейном цехе в Серпухове составила 4000 квадратных метров

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Площадь возгорания в швейном цехе в подмосковном Серпухове составляет 4000 квадратных метров, сообщили в прокуратуре Московской области.

Отмечается, что Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. При этом точные причины возгорания будут выявлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы, уточнили в ведомстве.