Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в швейном цехе в Серпухове составила 4000 квадратных метров - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 17.07.2026
Площадь пожара в швейном цехе в Серпухове составила 4000 квадратных метров

Площадь возгорания в швейном цехе в Серпухове составила 4000 квадратных метров

© Кадр видео из соцсетейПожар в здании швейного производства в подмосковном Серпухове
Пожар в здании швейного производства в подмосковном Серпухове - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в здании швейного производства в подмосковном Серпухове
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В здании швейного производства в Серпухове произошло возгорание.
  • Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров.
  • Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а точные причины возгорания будут выявлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Площадь возгорания в швейном цехе в подмосковном Серпухове составляет 4000 квадратных метров, сообщили в прокуратуре Московской области.
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости о пожаре в здании швейного производства в подмосковном Серпухове.
Спасатель ликвидирует горение в промзоне в подмосковных Бронницах - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В Бронницах потушили пожар в промышленной зоне
Вчера, 13:16
"Сегодня, 17 июля 2026 года, поступило сообщение о возгорании в ангаре на территории Серпухова. Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Внутри здания находится предприятие по производству одежды, в настоящий момент идет тушение пожара", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. При этом точные причины возгорания будут выявлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы, уточнили в ведомстве.
Как позднее сообщили в ГКУ "Мособлпожспас", был объявлен повышенный ранг пожара. Там же отметили, что до прибытия спасателей люди самостоятельно эвакуировались из здания.
Пожар в ресторане в дагестанском Дербенте - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В Дербенте произошел пожар
Вчера, 14:35
 
ПроисшествияСерпуховМосковская область (Подмосковье)Мособлпожспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала