Площадь пожара в швейном цехе в Серпухове составила 4000 квадратных метров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В здании швейного производства в Серпухове произошло возгорание.
- Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров.
- Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а точные причины возгорания будут выявлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Площадь возгорания в швейном цехе в подмосковном Серпухове составляет 4000 квадратных метров, сообщили в прокуратуре Московской области.
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости о пожаре в здании швейного производства в подмосковном Серпухове.
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"Сегодня, 17 июля 2026 года, поступило сообщение о возгорании в ангаре на территории Серпухова. Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Внутри здания находится предприятие по производству одежды, в настоящий момент идет тушение пожара", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. При этом точные причины возгорания будут выявлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы, уточнили в ведомстве.
Как позднее сообщили в ГКУ "Мособлпожспас", был объявлен повышенный ранг пожара. Там же отметили, что до прибытия спасателей люди самостоятельно эвакуировались из здания.
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