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В Серпухове вспыхнул пожар в здании швейного производства - РИА Новости, 17.07.2026
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20:29 17.07.2026
В Серпухове вспыхнул пожар в здании швейного производства

В подмосковном Серпухове вспыхнул пожар в здании швейного производства

© Кадр видео из соцсетейПожар в здании швейного производства в подмосковном Серпухове
Пожар в здании швейного производства в подмосковном Серпухове - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в здании швейного производства в подмосковном Серпухове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В здании швейного производства в городском округе Серпухов вспыхнул пожар.
  • На месте пожара работают более 20 человек и шесть единиц техники.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул в здании швейного производства в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Пожар в здании швейного производства тушат по адресу: городской округ Серпухов, улица Полевая, дом 1", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, на месте работают свыше 20 человек и шести единиц техники.
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