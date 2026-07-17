В Серпухове вспыхнул пожар в здании швейного производства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В здании швейного производства в городском округе Серпухов вспыхнул пожар.
- На месте пожара работают более 20 человек и шесть единиц техники.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул в здании швейного производства в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Пожар в здании швейного производства тушат по адресу: городской округ Серпухов, улица Полевая, дом 1", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, на месте работают свыше 20 человек и шести единиц техники.
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