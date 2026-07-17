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В сенате США начали подготовку к рассмотрению новых санкций против России - РИА Новости, 17.07.2026
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12:00 17.07.2026
В сенате США начали подготовку к рассмотрению новых санкций против России

Республиканец Тьюн начал подготовку к рассмотрению новых санкций против России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джон Тьюн начал процедуру, которая может открыть путь к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России.
  • Законопроект H.R. 2913 предусматривает выделение Украине 1,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности и расширение санкций против России.
  • Руководство сената не рассчитывает принимать H.R. 2913 в его нынешней редакции и планирует заменить его текстом законопроекта, подготовленного при участии Линдси Грэма*, который предусматривает введение пошлин в размере до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн начал процедуру, которая может открыть путь к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России, сообщает в пятницу газета Hill.
По данным издания, Тьюн внес в календарь сената принятый палатой представителей законопроект H.R. 2913, предусматривающий выделение Украине 1,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности и расширение санкций против России. После этого документ сможет начать прохождение через верхнюю палату конгресса.
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"Включение законопроекта в календарь сената позволяет начать зачастую длительный процесс его прохождения через верхнюю палату, пока лидеры работают над урегулированием возможных возражений против законопроекта, согласованного Линдси Грэмом*, что открывает возможность для голосования позднее в июле", — пишет газета.
Как отмечает Hill, руководство сената не рассчитывает принимать H.R. 2913 в его нынешней редакции. Пока законопроект будет проходить необходимые процедурные этапы, лидеры сената намерены урегулировать оставшиеся разногласия вокруг отдельного законопроекта, подготовленного при участии покойного сенатора Линдси Грэма*. Затем текст H.R. 2913 планируется полностью заменить текстом этой инициативы. Это позволит сенату продолжить рассмотрение документа уже с новым содержанием, не начиная процедуру заново.
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Законопроект Грэма* предусматривает введение пошлин в размере до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей. При этом из-под действия этих мер предлагается вывести союзников США, продолжающих закупать российский природный газ, в частности Францию и Японию.
По данным Hill, часть республиканцев, включая сенатора Рэнда Пола, выступает против введения столь высоких пошлин в отношении крупнейших покупателей российской нефти, таких как Китай и Индия.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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