В сенате США начали подготовку к рассмотрению новых санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Джон Тьюн начал процедуру, которая может открыть путь к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России.

Законопроект H.R. 2913 предусматривает выделение Украине 1,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности и расширение санкций против России.

Руководство сената не рассчитывает принимать H.R. 2913 в его нынешней редакции и планирует заменить его текстом законопроекта, подготовленного при участии Линдси Грэма*, который предусматривает введение пошлин в размере до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей.

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн начал процедуру, которая может открыть путь к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России, сообщает в пятницу газета Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн начал процедуру, которая может открыть путь к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России, сообщает в пятницу газета Hill

По данным издания, Тьюн внес в календарь сената принятый палатой представителей законопроект H.R. 2913, предусматривающий выделение Украине 1,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности и расширение санкций против России. После этого документ сможет начать прохождение через верхнюю палату конгресса.

"Включение законопроекта в календарь сената позволяет начать зачастую длительный процесс его прохождения через верхнюю палату, пока лидеры работают над урегулированием возможных возражений против законопроекта, согласованного Линдси Грэмом*, что открывает возможность для голосования позднее в июле", — пишет газета.

Как отмечает Hill, руководство сената не рассчитывает принимать H.R. 2913 в его нынешней редакции. Пока законопроект будет проходить необходимые процедурные этапы, лидеры сената намерены урегулировать оставшиеся разногласия вокруг отдельного законопроекта, подготовленного при участии покойного сенатора Линдси Грэма*. Затем текст H.R. 2913 планируется полностью заменить текстом этой инициативы. Это позволит сенату продолжить рассмотрение документа уже с новым содержанием, не начиная процедуру заново.

Законопроект Грэма* предусматривает введение пошлин в размере до 100% в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей. При этом из-под действия этих мер предлагается вывести союзников США, продолжающих закупать российский природный газ, в частности Францию и Японию.

По данным Hill, часть республиканцев, включая сенатора Рэнда Пола, выступает против введения столь высоких пошлин в отношении крупнейших покупателей российской нефти, таких как Китай и Индия.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.