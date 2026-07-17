В России выросло число многодетных семей

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число многодетных семей в России выросло на 14,5% по состоянию на 1 июля 2026 года по сравнению с началом 2025 года, сообщает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"По состоянию на 1 июля текущего года число многодетных семей в стране увеличилось на 14,5% по сравнению с началом 2025 года", - говорится в сообщении.