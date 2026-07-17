В России выросло число многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число многодетных семей в России выросло на 14,5% по состоянию на 1 июля 2026 года по сравнению с началом 2025 года.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число многодетных семей в России выросло на 14,5% по состоянию на 1 июля 2026 года по сравнению с началом 2025 года, сообщает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту "Семья".
"По состоянию на 1 июля текущего года число многодетных семей в стране увеличилось на 14,5% по сравнению с началом 2025 года", - говорится в сообщении.
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