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В России выросло число многодетных семей - РИА Новости, 17.07.2026
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15:27 17.07.2026 (обновлено: 15:38 17.07.2026)
В России выросло число многодетных семей

Число многодетных семей в РФ выросло на 14,5% по сравнению с началом 2025 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМногодетная семья во время прогулки в Москве
Многодетная семья во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Многодетная семья во время прогулки в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число многодетных семей в России выросло на 14,5% по состоянию на 1 июля 2026 года по сравнению с началом 2025 года.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число многодетных семей в России выросло на 14,5% по состоянию на 1 июля 2026 года по сравнению с началом 2025 года, сообщает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту "Семья".
"По состоянию на 1 июля текущего года число многодетных семей в стране увеличилось на 14,5% по сравнению с началом 2025 года", - говорится в сообщении.
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