Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, куда можно потратить маткапитал после трехлетия ребенка - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 17.07.2026 (обновлено: 09:17 17.07.2026)
В ГД рассказали, куда можно потратить маткапитал после трехлетия ребенка

Селезнев: маткапитал после трехлетия ребенка можно потратить на образование

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Материнский капитал можно использовать для строительства или реконструкции дома без привлечения кредита после того, как ребенку исполнится три года.
  • Материнский капитал может быть направлен на компенсацию расходов за построенный или реконструированный дом после 2007 года.
  • После достижения ребенком трех лет материнский капитал можно использовать для оплаты образования ребенка, которому на дату начала обучения должно быть не более 25 лет.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Материнский капитал можно потратить на образование или строительство дома без привлечения кредита после того, как ребенку исполнилось три года, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).
"Если вы планируете направить материнский капитал на реконструкцию или строительство жилого дома без привлечения кредитных средств, необходимо дождаться, пока ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года" - сказал Селезнев.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Госдуме рассказали, когда проиндексируют маткапитал
9 июля, 02:49
Парламентарий также отметил, что маткапитал можно потратить на компенсацию расходов на уже построенный или реконструированный дом, если он был построен после 2007 года.
Также, по его словам, после достижения трех лет маткапиталом можно оплатить высшее или среднее специальное образование.
"Главное условие, которое при этом предъявляется, - возраст ребенка, на образование которого направляются средства. Ему должно быть не более 25 лет на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе", - заключил он.
Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Госдуме назвали примерный размер маткапитала в 2027 году
5 июля, 03:57
 
ОбществоВалерий СелезневГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала