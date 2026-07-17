В ГД рассказали, куда можно потратить маткапитал после трехлетия ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Материнский капитал можно использовать для строительства или реконструкции дома без привлечения кредита после того, как ребенку исполнится три года.

Материнский капитал может быть направлен на компенсацию расходов за построенный или реконструированный дом после 2007 года.

После достижения ребенком трех лет материнский капитал можно использовать для оплаты образования ребенка, которому на дату начала обучения должно быть не более 25 лет.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Материнский капитал можно потратить на образование или строительство дома без привлечения кредита после того, как ребенку исполнилось три года, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

"Если вы планируете направить материнский капитал на реконструкцию или строительство жилого дома без привлечения кредитных средств, необходимо дождаться, пока ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года" - сказал Селезнев

Парламентарий также отметил, что маткапитал можно потратить на компенсацию расходов на уже построенный или реконструированный дом, если он был построен после 2007 года.

Также, по его словам, после достижения трех лет маткапиталом можно оплатить высшее или среднее специальное образование.