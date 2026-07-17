Кассовые сборы "Холопа 3" превысили миллиард рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кассовые сборы комедии «Холоп 3» превысили миллиард рублей.
- Фильм вышел в прокат 11 июня, в нем к своим ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие артисты.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кассовые сборы комедии "Холоп 3", ставшей третьей частью популярной франшизы, превысили миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина вышла в прокат 11 июня.
Месси снялся в тизере к новому фильму про Человека-паука
30 июня, 18:54
"Общие сборы - 1 000 554 721 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
К своим ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие артисты. По сюжету на этот раз перевоспитанию подвергается супружеская пара, роли которой исполняют Павел Прилучный и Кристина Асмус, а инициаторами изменений в лучшую сторону становятся их собственные дети
Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая - в январе 2024 года, она оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники. Фильм собрал 1 миллиард рублей за первые три дня проката, первой части также удалось собрать более 1 миллиарда рублей.