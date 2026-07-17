Кассовые сборы "Холопа 3" превысили миллиард рублей

Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая - в январе 2024 года, она оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники. Фильм собрал 1 миллиард рублей за первые три дня проката, первой части также удалось собрать более 1 миллиарда рублей.