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Кассовые сборы "Холопа 3" превысили миллиард рублей - РИА Новости, 17.07.2026
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23:29 17.07.2026
Кассовые сборы "Холопа 3" превысили миллиард рублей

Комедия "Холоп 3" заработала более миллиарда рублей в российском прокате

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кассовые сборы комедии «Холоп 3» превысили миллиард рублей.
  • Фильм вышел в прокат 11 июня, в нем к своим ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие артисты.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кассовые сборы комедии "Холоп 3", ставшей третьей частью популярной франшизы, превысили миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина вышла в прокат 11 июня.
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"Общие сборы - 1 000 554 721 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
К своим ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие артисты. По сюжету на этот раз перевоспитанию подвергается супружеская пара, роли которой исполняют Павел Прилучный и Кристина Асмус, а инициаторами изменений в лучшую сторону становятся их собственные дети
Первая часть "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая - в январе 2024 года, она оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы "Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники. Фильм собрал 1 миллиард рублей за первые три дня проката, первой части также удалось собрать более 1 миллиарда рублей.
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