"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Сбер" с конца июня одобрил реструктуризацию кредитов жителей и предпринимателей Республики Крым и Севастополя на общую сумму 2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Из этой суммы 1 миллиард рублей приходится на реструктуризацию кредитов предпринимателей. Больше всего обращений поступило от компаний, работающих в сферах торговли, услуг, транспорта и логистики. Еще на 1 миллиард рублей одобрена реструктуризация кредитов физических лиц.

Банк рассматривает такие обращения в индивидуальном порядке с учетом финансовой ситуации каждого клиента.

Программа "Сбера" помощи жителям и бизнесу Крыма действует с конца июня. Помимо реструктуризации кредитов, для предпринимателей доступны кредитные каникулы в соответствии с федеральным законодательством, а также отсрочки по выплатам и другие меры поддержки для пострадавших в условиях режима ЧС регионального характера.