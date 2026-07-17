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"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.07.2026
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20:56 17.07.2026
"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей

"Сбер" реструктуризирует кредиты для предпринимателей и физлиц в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Сбер" с конца июня одобрил реструктуризацию кредитов жителей и предпринимателей Республики Крым и Севастополя на общую сумму 2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе банка.
Из этой суммы 1 миллиард рублей приходится на реструктуризацию кредитов предпринимателей. Больше всего обращений поступило от компаний, работающих в сферах торговли, услуг, транспорта и логистики. Еще на 1 миллиард рублей одобрена реструктуризация кредитов физических лиц.
Банк рассматривает такие обращения в индивидуальном порядке с учетом финансовой ситуации каждого клиента.
Программа "Сбера" помощи жителям и бизнесу Крыма действует с конца июня. Помимо реструктуризации кредитов, для предпринимателей доступны кредитные каникулы в соответствии с федеральным законодательством, а также отсрочки по выплатам и другие меры поддержки для пострадавших в условиях режима ЧС регионального характера.
В "Сбере" добавили, что инфраструктура банка на полуострове работает в штатном режиме. Офисы продолжают обслуживать клиентов, в населенные пункты выезжают мобильные офисы, а банкоматы и терминалы работают при наличии электроснабжения и связи. Ограничения на снятие наличных и проведение операций не вводились.
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