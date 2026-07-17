Конгрессмены призвали заблокировать законопроект о санкциях против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ, считая его попыткой дать президенту Трампу право вводить стопроцентные пошлины против торговых партнеров США в обход конгресса.

Обновленный законопроект о санкциях предусматривает введение вторичных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа и для пяти стран, помогающих обходить ограничения, а также предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.

Законопроект вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также предписывает обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию «Росатома».

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ, назвав его скрытой попыткой дать президенту США Дональду Трампу право вводить стопроцентные пошлины против американских торговых партнеров в обход конгресса.

"К сожалению, законопроект "О санкциях против России" — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны", - говорится в заявлении конгрессменов.

Шнайдер и Бейер призвали своих коллег в конгрессе заблокировать попытку расширения тарифных полномочий президента Трампа через этот законопроект.

В июле группа американских сенаторов представила обновленный законопроект о санкциях против России , который предусматривает введение вторичных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, помогающих обходить ограничения, в размере 100%.

При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.

Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.

Сам Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), однако, по информации газеты New York Times, президент США не считает утверждение этой инициативы своей приоритетной задачей.