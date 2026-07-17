Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ, считая его попыткой дать президенту Трампу право вводить стопроцентные пошлины против торговых партнеров США в обход конгресса.
- Обновленный законопроект о санкциях предусматривает введение вторичных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа и для пяти стран, помогающих обходить ограничения, а также предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.
- Законопроект вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также предписывает обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию «Росатома».
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ, назвав его скрытой попыткой дать президенту США Дональду Трампу право вводить стопроцентные пошлины против американских торговых партнеров в обход конгресса.
"К сожалению, законопроект "О санкциях против России" — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны", - говорится в заявлении конгрессменов.
Шнайдер и Бейер призвали своих коллег в конгрессе заблокировать попытку расширения тарифных полномочий президента Трампа через этот законопроект.
В июле группа американских сенаторов представила обновленный законопроект о санкциях против России, который предусматривает введение вторичных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, помогающих обходить ограничения, в размере 100%.
При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.
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Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
Сам Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), однако, по информации газеты New York Times, президент США не считает утверждение этой инициативы своей приоритетной задачей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.