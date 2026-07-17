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Новак и Федорищев обсудили экономическое развитие Самарской области - РИА Новости, 17.07.2026
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21:16 17.07.2026
Новак и Федорищев обсудили экономическое развитие Самарской области

Губернатор Федорищев: Самарская область выполняет производственные планы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все отрасли экономики Самарской области в текущих экономических условиях показывают динамику и выполняют производственные программы в полном объеме, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в ходе деловой встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в пятницу на площадке "АвтоВАЗа".
"Благодаря тем мерам поддержки, которые сформированы по химическому комплексу, по традиционным для региона отраслям, таким как автомобилестроение, машиностроение, авиастроение, производственные планы выполняются. Те задачи, которые ставят перед нашими предприятиями государство, выполняются в полном объеме", – привели в пресс-службе облправительства слова Федорищева.
Как отметил глава области, на состояние региональной экономики существенное влияние оказывают инвестиции в основной капитал. В Самарской области реализуются около 300 инвестпроектов на сумму более 1,4 триллиона рублей. Среди перспективных направлений - фармацевтика, робототехника, возобновляемая энергетика, химия. В проработке находится реализация проекта первого в России производства ксантановой камеди на площадке ОЭЗ "Тольятти".
ОЭЗ "Тольятти" является одной из самых эффективных площадок в стране. Также в области работают 5 индустриальных и логистических парков. Они объединяют 93 резидента, которые создали свыше 18 тысяч рабочих мест.
Экономические показатели отражаются и на реальных зарплатах. Так за первые четыре месяца текущего года они выросли на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Во-первых, это решение президента России по повышению минимального размера оплаты труда. Во-вторых, выросла производительность и загрузка предприятий", – пояснил Федорищев.
Отдельное внимание во время встречи было уделено исполнению национальных проектов. В 2026 году регион участвует в реализации 12 нацпроектов и входящих в них 44 региональных проектов. На них предусмотрено 30,6 миллиарда рублей, из которых больше половины привлечены из федерального бюджета. Планируются к вводу 60 объектов капитального строительства и 226 объектов благоустройства. "Все задачи, которые поставлены перед Самарской областью через нацпроекты, через решения президента страны, выполним в полном объеме", – заверил Федорищев.
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