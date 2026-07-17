В Херсонской области три человека погибли из-за атак БПЛА ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя Херсонской области погибли из-за беспилотных атак ВСУ за сутки.
- Семь человек пострадали в результате этих атак.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области погибли и семь пострадали из-за беспилотных атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки из-за вражеских беспилотных атак погибли три мирных жителя Херсонской области, семь человек пострадали", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, все трое погибших - мужчины.
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