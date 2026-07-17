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Российский рынок акций снижается, оставаясь около 2000 пунктов - РИА Новости, 17.07.2026
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17:38 17.07.2026
Российский рынок акций снижается, оставаясь около 2000 пунктов

Рынок акций РФ снижается, оставаясь около 2000 пунктов по индексу Мосбиржи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский рынок акций в основную сессию пятницы торгуется в умеренном минусе около ключевой отметки 2000 пунктов по индексу Мосбиржи.
  • Акции некоторых компаний падают, например, акции «Аэрофлота» (-12,2%), бумаги «Мосэнерго» (-3,6%), ВК (-3,9%), «Полюса» (-3,1%), в то время как акции других компаний дорожают, например, ЮГК (+4,8%), «Совкомфлота» (+3,8%), ВТБ (+4,7%), «Озона» (+2,7%).
  • Рынок остается под давлением на фоне пересмотра ожиданий по снижению ставки ЦБ из-за сохраняющихся инфляционных рисков, роста цен на топливо и геополитической неопределенности.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский рынок акций в основную сессию пятницы торгуется в умеренном минусе, оставаясь около ключевой отметки 2000 пунктов по индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.31 мск снижался на 0,89%, до 2004,31 пункта. Утром в пятницу он обновил минимум с октября 2022 года, упав до отметки 1962,23 пункта.
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Стоимость нефти к 16.30 мск повышалась на 3,1%, до 86,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 100,8 пункта.

В ПОИСКАХ РАВНОВЕСИЯ

Российский рынок акций в основные торги пятницы пытается консолидироваться около психологического уровня 2000 пунктов по индексу Мосбиржи после драматического падения последних недель в район минимумов с октября 2022 года.
"Желание сыграть на отскок в акциях после сильного снижение очевидно, но риски продолжения нисходящего тренда удерживают многих от активных действий. Впрочем, розничные инвесторы видят возможности и наращивают покупки акций по низким ценам", - комментирует Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции".
В частности, после дивидендной "отсечки" падают акции "Аэрофлота" (-12,2%), также дешевеют бумаги "Мосэнерго" (-3,6%), ВК (-3,9%), "Полюса" (-3,1%). Дорожают акции ЮГК (+4,8%), "Совкомфлота" (+3,8%), ВТБ (+4,7%), "Озона" (+2,7%).
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ПРОГНОЗЫ

Фондовые индикаторы пытаются закрепиться вблизи сложившихся уровней, чтобы развить восстановление после обвального падения в предыдущие дни, говорит Александр Дудников из "Цифра брокера".
"Поддержку фондовый рынок получает в том числе от высоких цен на нефть. В целом инвесторы могут закрывать короткие позиции по мере завершения волатильной недели, что может формировать дополнительной спрос на рынке, позволяя индексу Мосбиржи удерживаться выше 2000 пунктов", - добавляет он.
Рынок остается под давлением на фоне пересмотра ожиданий по снижению ставки ЦБ из-за сохраняющихся инфляционных рисков, роста цен на топливо и геополитической неопределенности, отмечает Егор Вершинин из ФГ "Финам". "Дополнительное давление оказывают дивидендные отсечки, при этом выплаты могут оказать рынку лишь локальную поддержку", - добавляет он.
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