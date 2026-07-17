В Курской области при ударе ВСУ по Рыльску пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ по городу Рыльску Курской области женщина получила касательное ранение обеих ног.
- Пострадавшую 31-летнюю местную жительницу отпустили на амбулаторное лечение после оказания первой помощи.
КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Женщина получила касательное ранение обеих ног в результате атаки ВСУ в четверг по городу Рыльску Курской области, она будет проходить лечение амбулаторно, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По словам губернатора, врачи оказали ей первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.