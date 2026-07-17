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В Курской области при ударе ВСУ по Рыльску пострадала женщина - РИА Новости, 17.07.2026
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15:46 17.07.2026
В Курской области при ударе ВСУ по Рыльску пострадала женщина

Хинштейн: при ударе ВСУ по Рыльску женщина получила касательное ранение ног

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ по городу Рыльску Курской области женщина получила касательное ранение обеих ног.
  • Пострадавшую 31-летнюю местную жительницу отпустили на амбулаторное лечение после оказания первой помощи.
КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Женщина получила касательное ранение обеих ног в результате атаки ВСУ в четверг по городу Рыльску Курской области, она будет проходить лечение амбулаторно, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Еще одна раненая накануне. Вчера при ударе врага по городу Рыльску пострадала 31-летняя местная жительница. У нее касательное ранение обеих ног", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, врачи оказали ей первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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