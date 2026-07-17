Россия в первом полугодии 2026 года провела семь совместных военных учений

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Семь военных учений проведено в 2026 году, в том числе с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном, заявил заместитель главы Минобороны РФ Василий Осьмаков.

Осьмаков добавил, что по состоянию на сегодняшний день проведено уже семь учений. Недавно в акватории Жёлтого моря завершилось российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026". "А в Мьянме в настоящее время проходит российско-мьянманский учебно-методический сбор по линии сухопутных войск, который завершится 19 июля", - сказал замминистра.