Россия призывает к прекращению огня в Персидском заливе, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия находится в контакте со всеми сторонами, вовлеченными в кризис в Персидском заливе.
- Глава МИД Сергей Лавров призывает к скорейшему прекращению огня и возвращению к ситуации, когда Ормузский пролив был полностью свободен.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия находится в контакте со всеми сторонами, вовлеченными в кризис в Персидском заливе, призывает их к скорейшему прекращению огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Мы в наших контактах со всеми вовлеченными сторонами призываем к скорейшему прекращению огня и возвращению ситуации к тому моменту, когда Ормузский пролив был полностью свободен, функционировал без каких-либо проблем, без каких-либо сборов", - сказал он на пресс-конференции.