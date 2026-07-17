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Россия призывает к прекращению огня в Персидском заливе, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2026
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15:08 17.07.2026 (обновлено: 15:18 17.07.2026)
Россия призывает к прекращению огня в Персидском заливе, заявил Лавров

Лавров: Россия призывает к прекращению огня в Персидском заливе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия находится в контакте со всеми сторонами, вовлеченными в кризис в Персидском заливе.
  • Глава МИД Сергей Лавров призывает к скорейшему прекращению огня и возвращению к ситуации, когда Ормузский пролив был полностью свободен.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия находится в контакте со всеми сторонами, вовлеченными в кризис в Персидском заливе, призывает их к скорейшему прекращению огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы в наших контактах со всеми вовлеченными сторонами призываем к скорейшему прекращению огня и возвращению ситуации к тому моменту, когда Ормузский пролив был полностью свободен, функционировал без каких-либо проблем, без каких-либо сборов", - сказал он на пресс-конференции.
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