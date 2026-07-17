ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска объекты, используемые ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили объекты в портах Одессы и Черноморска.
- Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в портах Одессы и Черноморска объекты, используемые для хранения грузов военного назначения, предназначенных для ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18