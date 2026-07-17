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ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске - РИА Новости, 17.07.2026
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07:58 17.07.2026 (обновлено: 09:42 17.07.2026)
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске

ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в портах Одессы и Черноморска

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ в зоне проведения спецоперации
Истребитель Су-30СМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель Су-30СМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в портах Одессы и Черноморска.
  • Среди пораженных целей: два цеха по производству и сборке БПЛА средней дальности UJ-22, склад с боеприпасами, пожарный катер и резервуары с ГСМ.
  • Армия применила при атаке высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и дроны.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли серию ударов по объектам ВСУ на юге Украины, сообщили в Минобороны.
"В портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.
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В министерстве уточнили, что речь идет о дронах средней дальности UJ-22 компании "Укрджет". Также в Одессе под удар попал склад с боеприпасами. Кроме того, в Черноморске поражены украинский пожарный катер и резервуары с ГСМ.
Армия применила при атаке высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и БПЛА.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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