ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в портах Одессы и Черноморска.
- Среди пораженных целей: два цеха по производству и сборке БПЛА средней дальности UJ-22, склад с боеприпасами, пожарный катер и резервуары с ГСМ.
- Армия применила при атаке высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и дроны.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли серию ударов по объектам ВСУ на юге Украины, сообщили в Минобороны.
"В портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что речь идет о дронах средней дальности UJ-22 компании "Укрджет". Также в Одессе под удар попал склад с боеприпасами. Кроме того, в Черноморске поражены украинский пожарный катер и резервуары с ГСМ.
Армия применила при атаке высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и БПЛА.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18