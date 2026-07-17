Россиянин, пытавшийся продать авиаподшипники на Украину, получил 13 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданин Российской Федерации Роман Карецкий осужден за госизмену на 13 лет.
- Он намеревался продать авиационные подшипники для военной техники украинскому предприятию "Мотор Сич".
- Осужденный должен будет выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россиянин, пытавшийся продать авиационные подшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому предприятию "Мотор Сич", осужден на 13 лет за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ России.
«
"Вынесен обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина Российской Федерации Карецкого Романа Константиновича, 1967 года рождения, причастного к государственной измене в форме оказания материально-технической помощи представителям украинского предприятия ВПК в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 000 000 рублей.
«
"Изделия злоумышленник намеревался вывезти за пределы Российской Федерации в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО "Мотор Сич". ПАО "Мотор Сич" является одним из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины", - указали в ведомстве.
Приговор в законную силу пока не вступил, отмечается в сообщении.
"Спецслужбами Украины не снижается активность по добыванию на территории Российской Федерации вооружения и военной техники, необходимой киевскому режиму для поддержания своего боевого потенциала, и обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - добавили в спецслужбе.