Россиянин, пытавшийся продать авиаподшипники на Украину, получил 13 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданин Российской Федерации Роман Карецкий осужден за госизмену на 13 лет.

Он намеревался продать авиационные подшипники для военной техники украинскому предприятию "Мотор Сич".

Осужденный должен будет выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россиянин, пытавшийся продать авиационные подшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому предприятию "Мотор Сич", осужден на 13 лет за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ России.

« "Вынесен обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина Российской Федерации Карецкого Романа Константиновича, 1967 года рождения, причастного к государственной измене в форме оказания материально-технической помощи представителям украинского предприятия ВПК в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 000 000 рублей.

По информации ФСБ , осужденный приобрел на территории РФ авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники: вертолетов семейства "Миля" и "Камов" как гражданского, так и военного назначения, а также военных самолетов "Су" и "МиГ" различных модификаций.

« "Изделия злоумышленник намеревался вывезти за пределы Российской Федерации в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО "Мотор Сич". ПАО "Мотор Сич" является одним из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины", - указали в ведомстве.

Приговор в законную силу пока не вступил, отмечается в сообщении.