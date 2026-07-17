Россия будет играть важную роль в регулировании ИИ, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

Китай и Россия имеют значительные достижения в области искусственного интеллекта и активно внедряют его в различные сферы жизни.

Россия с самого начала принимает участие в формировании глобальных правил регулирования искусственного интеллекта.

ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта и будет играть очень важную роль в глобальном регулировании, заявил журналистам в пятницу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Орешкин возглавляет российскую делегацию на проходящей с 17 по 20 июля в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

"Сделан очень важный шаг с точки зрения глобального регулирования искусственного интеллекта, вчера (почти – ред.) 30 стран подписали соглашение о создании Всемирной ассоциации по искусственному интеллекту, Россия вошла в качестве соучредителя этой организации и будет играть очень важную роль в глобальном регулировании", - заявил Орешкин.

На самом деле, указал он, из тех стран, которые сейчас вошли в эту ассоциацию, именно Китай и Россия имеют самые большие достижения, и у Китая, и у России есть собственные большие языковые модели. Это две страны, которые очень активно внедряют решения искусственного интеллекта в практическую жизнь.

"Городские сервисы, здравоохранение, логистика, электронная торговля - везде в России мы видим, что внедряется все больше и больше сервисов на основе искусственного интеллекта", - добавил он.

Он заявил, что Россия с самого начала принимает участие в формировании глобальных правил регулирования искусственного интеллекта.

"С другой стороны, это конечно же сотрудничество тех стран, у которых есть хорошие наработки, наши китайские партнеры здесь очень хорошо шагнули вперед, являются лидирующей страной мира по технологи искусственного интеллекта, и будем это сотрудничество развивать на благо двух стран", - добавил он.

Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.