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Россия будет играть важную роль в регулировании ИИ, заявил Орешкин - РИА Новости, 17.07.2026
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12:52 17.07.2026
Россия будет играть важную роль в регулировании ИИ, заявил Орешкин

Орешкин: Россия будет играть важную роль в глобальном регулировании ИИ

© РИА Новости / Евгений БиятовМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Максим Орешкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.
  • Китай и Россия имеют значительные достижения в области искусственного интеллекта и активно внедряют его в различные сферы жизни.
  • Россия с самого начала принимает участие в формировании глобальных правил регулирования искусственного интеллекта.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта и будет играть очень важную роль в глобальном регулировании, заявил журналистам в пятницу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Орешкин возглавляет российскую делегацию на проходящей с 17 по 20 июля в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
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"Сделан очень важный шаг с точки зрения глобального регулирования искусственного интеллекта, вчера (почти – ред.) 30 стран подписали соглашение о создании Всемирной ассоциации по искусственному интеллекту, Россия вошла в качестве соучредителя этой организации и будет играть очень важную роль в глобальном регулировании", - заявил Орешкин.
На самом деле, указал он, из тех стран, которые сейчас вошли в эту ассоциацию, именно Китай и Россия имеют самые большие достижения, и у Китая, и у России есть собственные большие языковые модели. Это две страны, которые очень активно внедряют решения искусственного интеллекта в практическую жизнь.
"Городские сервисы, здравоохранение, логистика, электронная торговля - везде в России мы видим, что внедряется все больше и больше сервисов на основе искусственного интеллекта", - добавил он.
Он заявил, что Россия с самого начала принимает участие в формировании глобальных правил регулирования искусственного интеллекта.
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"С другой стороны, это конечно же сотрудничество тех стран, у которых есть хорошие наработки, наши китайские партнеры здесь очень хорошо шагнули вперед, являются лидирующей страной мира по технологи искусственного интеллекта, и будем это сотрудничество развивать на благо двух стран", - добавил он.
Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.
Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.
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