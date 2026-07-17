Россия обладает самыми современными технологиями ИИ, заявил Орешкин

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"(Москва в новой организации – ред.) видит себя как равноправного партнера, учредителя этой организации, а с другой стороны, как страну, которая обладает самыми современными технологиями, готова предлагать и свой опыт, и свои решения для третьих стран", - заявил Орешкин.