Россия обладает самыми современными технологиями ИИ, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия, Китай и еще 27 стран подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.
- Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам, заявил Максим Орешкин.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта, готова предлагать их другим странам, заявил журналистам в пятницу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
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"(Москва в новой организации – ред.) видит себя как равноправного партнера, учредителя этой организации, а с другой стороны, как страну, которая обладает самыми современными технологиями, готова предлагать и свой опыт, и свои решения для третьих стран", - заявил Орешкин.
Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.