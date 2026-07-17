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Россия обладает самыми современными технологиями ИИ, заявил Орешкин - РИА Новости, 17.07.2026
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12:46 17.07.2026
Россия обладает самыми современными технологиями ИИ, заявил Орешкин

Орешкин: Россия обладает самыми современными технологиями ИИ

© РИА Новости / Евгений БиятовЗамглавы администрации президента РФ Максим Орешкин
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия, Китай и еще 27 стран подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.
  • Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам, заявил Максим Орешкин.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта, готова предлагать их другим странам, заявил журналистам в пятницу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.
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"(Москва в новой организации – ред.) видит себя как равноправного партнера, учредителя этой организации, а с другой стороны, как страну, которая обладает самыми современными технологиями, готова предлагать и свой опыт, и свои решения для третьих стран", - заявил Орешкин.
Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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