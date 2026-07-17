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Россия открыта к реальным предложениям США по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2026
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01:08 17.07.2026 (обновлено: 01:19 17.07.2026)
Россия открыта к реальным предложениям США по Украине, заявила Захарова

Захарова: Россия никогда не откажется от реальных предложений США по Украине

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не будет отказываться от реальных предложений со стороны США по украинскому урегулированию.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в России всегда помнят слова президента Владимира Путина «работайте, братья».
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия никогда не будет отказываться от реальных предложений со стороны США по украинскому урегулированию, но работает над достижением своих целей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается", - сказала она в эфире Первого канала, комментируя позицию администрации президента США Дональда Трампа по Украине.
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Дипломат подчеркнула, что в России всегда помнят озвученные президентом Владимиром Путиным слова "работайте, братья".
"Я, правда, всегда добавляю: "Еще и сестры", - дополнила она.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
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