Россия открыта к реальным предложениям США по Украине, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия не будет отказываться от реальных предложений со стороны США по украинскому урегулированию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в России всегда помнят слова президента Владимира Путина «работайте, братья».

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия никогда не будет отказываться от реальных предложений со стороны США по украинскому урегулированию, но работает над достижением своих целей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в России всегда помнят озвученные президентом Владимиром Путиным слова "работайте, братья".

"Я, правда, всегда добавляю: "Еще и сестры", - дополнила она.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже.