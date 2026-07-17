Рейтинг@Mail.ru
Музаев рассказал о попытках использования ИИ для сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 17.07.2026
Музаев рассказал о попытках использования ИИ для сдачи ЕГЭ

Музаев: большое количество участников пытались использовать ИИ для сдачи ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАнзор Музаев
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Анзор Музаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большое количество участников ЕГЭ-2026 пытались применить искусственный интеллект для сдачи экзамена, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
  • Попытки использования искусственного интеллекта были выявлены и работы участников аннулированы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Большое количество участников ЕГЭ пытались применить искусственный интеллект для сдачи ЕГЭ-2026, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.
"Мы впервые увидели в этом году попытку использования искусственного интеллекта. Даже, так скажем, не одним человеком, а большим количеством, к сожалению", - сказал Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
Он отметил, что подобные случаи были вовремя выявлены, а работы аннулированы.
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен
Вчера, 11:48
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала