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Участник СВО рассказал о периоде адаптации после военной службы - РИА Новости, 17.07.2026
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16:45 17.07.2026
Участник СВО рассказал о периоде адаптации после военной службы

Романов: адаптация после СВО проходила около 3 месяцев

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран боевых действий Константин Романов рассказал, что адаптация после участия в боевых действиях занимала у него около трех месяцев.
  • Романов проходил службу в спецподразделении ОМОН «КОРШУН» и был награжден несколькими медалями.
  • После возвращения домой Романов принял решение учиться дальше и поступил сразу в два высших учебных заведения — МФЮА и Университет «Синергия».
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адаптация после участия в боевых действиях проходила около 3 месяцев, рассказал ветеран боевых действий, участник СВО и операции на Северном Кавказе Константин Романов во время встречи с москвичами в рамках проекта "Лето в Москве".
Романов проходил службу в спецподразделении ОМОН "КОРШУН", Он награжден медалями "За отвагу", "За взятие Бахмута", "За боевые отличия", "За доблесть в службе", "За воинскую доблесть", также получил "Черный крест за храбрость".
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"Я месяца три после приезда уходил на Балтийский залив. И в лес уходил, там медитировал, проходил какие-то сам для себя практики. И вот месяца три точно восстанавливался", - сообщил Романов.
По его словам, главным девизом на тот момент были покой и умиротворение.
"Конечно, там и здесь жизнь - это абсолютно разные миры. Вот абсолютно разные миры. И то, что ценно здесь, там не ценно. То, что ценно там, здесь не ценно. Мозг сначала не понимает, а потом он не понимает, как опять перестраиваться. Тебе нужно прилагать усилия, чтобы восстановить…" - поделился Романов.
Как рассказал Романов, после возвращения домой он принял решение учиться дальше и поступил сразу в два высших учебных заведения - МФЮА и Университете Синергии, где сейчас добросовестно учится и идет на два красных диплома.
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