Участник СВО рассказал о периоде адаптации после военной службы

Краткий пересказ от РИА ИИ Ветеран боевых действий Константин Романов рассказал, что адаптация после участия в боевых действиях занимала у него около трех месяцев.

Романов проходил службу в спецподразделении ОМОН «КОРШУН» и был награжден несколькими медалями.

После возвращения домой Романов принял решение учиться дальше и поступил сразу в два высших учебных заведения — МФЮА и Университет «Синергия».

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адаптация после участия в боевых действиях проходила около 3 месяцев, рассказал ветеран боевых действий, участник СВО и операции на Северном Кавказе Константин Романов во время встречи с москвичами в рамках проекта "Лето в Москве".

Романов проходил службу в спецподразделении ОМОН "КОРШУН", Он награжден медалями "За отвагу", "За взятие Бахмута", "За боевые отличия", "За доблесть в службе", "За воинскую доблесть", также получил "Черный крест за храбрость".

"Я месяца три после приезда уходил на Балтийский залив. И в лес уходил, там медитировал, проходил какие-то сам для себя практики. И вот месяца три точно восстанавливался", - сообщил Романов.

По его словам, главным девизом на тот момент были покой и умиротворение.

"Конечно, там и здесь жизнь - это абсолютно разные миры. Вот абсолютно разные миры. И то, что ценно здесь, там не ценно. То, что ценно там, здесь не ценно. Мозг сначала не понимает, а потом он не понимает, как опять перестраиваться. Тебе нужно прилагать усилия, чтобы восстановить…" - поделился Романов.