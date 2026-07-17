Китай провел первый в мире турнир по боям человекоподобных роботов

Краткий пересказ от РИА ИИ Китай провел первый в мире турнир по свободным боям среди человекоподобных роботов URKL в Шэньчжэне.

Турнир был организован стартапом EngineAI, в нем участвуют 32 команды со всего мира, использующие базовую модель робота T800.

Мировой финал турнира пройдет с декабря 2026 года по январь 2027 года, команда-чемпион получит чемпионский пояс из чистого золота весом 10 кг.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Китай провел первый в мире турнир по свободным боям среди человекоподобных роботов Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) в Шэньчжэне, сообщает Китай провел первый в мире турнир по свободным боям среди человекоподобных роботов Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) в Шэньчжэне, сообщает новостной портал "Чжунго"

"Первый в мире турнир уровня промышленной отрасли по боям роботов - открывающий матч мировой лиги свободных боев человекоподобных роботов URKL - стартовал вечером 16 июля в Шэньчжэне", - сообщает портал.

Согласно данным портала, турнир был организован китайским стартапом EngineAI. Для участия в турнире были отобраны 32 команды со всего мира. Команды-участницы соревнуются с использованием одинаковой базовой модели робота - самостоятельно разработанного компанией EngineAI полноразмерного человекоподобного робота T800.

Турнир проводится согласно профессиональным правилам: поединок делится на 5 раундов, продолжительность каждого раунда - 5 минут. Каждая команда может использовать не более пяти прошедших регистрацию роботов T800. При этом, способ управления выбирается свободно, а на протяжении всего матча предусмотрено в общей сложности 3 тайм-аута.

Как отмечает "Чжунго", победитель определяется по очкам за раунды. В случае одинакового счета победитель будет определяться по многоуровневой системе правил: по количеству нокдаунов, числу выигранных раундов, суммарно набранным очкам.

Сообщается, что с декабря 2026 года по январь 2027 года в рамках турнира пройдет мировой финал, команда-чемпион получит чемпионский пояс из чистого золота весом 10 кг, стоимость которого составляет около 10 миллионов юаней (1,47 миллиона долларов США - ред.).