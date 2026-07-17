Блогер Ремесло пройдет карантин и медобследование в СИЗО-7

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Илья Ремесло будет помещен в московское СИЗО-7, где сначала пройдет карантин и медобследование.

Ему предъявили обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Басманный суд Москвы постановил заключить Илью Ремесло под стражу на 1 месяц 30 суток.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обвиняемый в распространении фейков о ВС РФ блогер Илья Ремесло будет помещен в московское СИЗО-7, где сначала пройдет карантин и медобследование, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Ранее адвокат Ремесло Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что его подзащитный будет помещен в СИЗО-7 в Капотне.

"Сначала он будет направлен в СИЗО-7, где пройдет карантин, медобследование, а также посетит психолога. В дальнейшем его могут перевести в другое московское СИЗО", - сказали в комиссии.

Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в пятницу утром, а затем доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. Вину он не признает, сообщил ранее РИА Новости его адвокат.