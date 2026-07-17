Блогера Илью Ремесло отправили в СИЗО-7 в Капотне, сообщил адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогера Илью Ремесло арестовали по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Илья Ремесло отправлен в СИЗО-7 в Капотне до 16 сентября.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Блогера Илью Ремесло, арестованного по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России, отправили в СИЗО-7 в Капотне, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.

В пятницу вечером Басманный суд Москвы постановил заключить Илью Ремесло под стражу до 16 сентября.

"Его отправят в СИЗО-7 в Капотне", - сказал собеседник агентства.