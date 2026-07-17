Блогера Илью Ремесло отправили в СИЗО-7 в Капотне, сообщил адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогера Илью Ремесло арестовали по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
- Илья Ремесло отправлен в СИЗО-7 в Капотне до 16 сентября.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Блогера Илью Ремесло, арестованного по делу о распространении недостоверной информации о вооруженных силах России, отправили в СИЗО-7 в Капотне, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
В пятницу вечером Басманный суд Москвы постановил заключить Илью Ремесло под стражу до 16 сентября.
"Его отправят в СИЗО-7 в Капотне", - сказал собеседник агентства.
Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в пятницу утром, а затем доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.