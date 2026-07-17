В Раду внесли проект, запрещающий произведения культуры на русском языке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Верховной раде Украины предложили запретить произведения русскоязычной культуры и медиа.
- Планируется повышение штрафов за использование русского языка: с текущих 76–130 долларов до 152–380 долларов, а за повторное нарушение — от 460 до 570 долларов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Верховной раде Украины предложили запретить произведения русскоязычной культуры и медиа, а также повысить штрафы за использование русского языка, соответствующий документ появился на сайте парламента.
"Запрещается публичное исполнение, публичный показ, публичная демонстрация произведений, исполняемых на государственном языке ... (России - ред.), а также фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, содержащих их зафиксированное исполнение", - говорится в тексте законопроекта.
Также в проекте документа говорится об увеличении штрафов за нарушение языкового законодательства: с текущих 76-130 долларов до 152-380 долларов, а за повторное нарушение - от 460 до 570 долларов.
Спикер Рады Руслан Стефанчук 12 июня сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.