Директора ПНИ в Тернопольской области обвинили в торговле людьми

Директора ПНИ в Тернопольской области обвинили в торговле людьми

© Фото : Офис Генерального прокурора Украины Директора ПНИ в Тернопольской области обвинили в торговле людьми

На Украине директора интерната обвинили в торговле людьми

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тернопольской области директора психоневрологического дома-интерната задержали по подозрению в эксплуатации подопечных.

Руководитель учреждения систематически отправлял постояльцев интерната на принудительные работы, а деньги за их труд присваивал.

Подозреваемому предъявили обвинения в торговле людьми.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Директор психоневрологического интерната в Тернопольской области сдавал подопечных в трудовое рабство, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

« "В Тернопольской области задержали директора психоневрологического дома-интерната, который, по данным следствия, систематически отправлял жителей заведения на принудительные работы, а деньги за их труд присваивал", — говорится в Telegram-канале ведомства.

© Фото : Офис Генерального прокурора Украины Психоневрологический интернат в Тернопольской области Украины, директора которого обвинили в торговле людьми © Фото : Офис Генерального прокурора Украины Психоневрологический интернат в Тернопольской области Украины, директора которого обвинили в торговле людьми

Так, директор заставлял людей с психическими расстройствами работать в частных хозяйствах, на строительстве или на уборке кладбищ. За день такой работы заказчики платили ему от 150 до 450 гривен .

"Клиенты договаривались с ним о виде и времени работ, передавали деньги, после чего он приказывал персоналу выпускать жильцов интерната за пределы заведения. Правоохранители задокументировали факты принудительного труда и передачи средств", — добавили в офисе генпрокурора.