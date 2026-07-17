На Украине директора интерната обвинили в торговле людьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тернопольской области директора психоневрологического дома-интерната задержали по подозрению в эксплуатации подопечных.
- Руководитель учреждения систематически отправлял постояльцев интерната на принудительные работы, а деньги за их труд присваивал.
- Подозреваемому предъявили обвинения в торговле людьми.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Директор психоневрологического интерната в Тернопольской области сдавал подопечных в трудовое рабство, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
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"В Тернопольской области задержали директора психоневрологического дома-интерната, который, по данным следствия, систематически отправлял жителей заведения на принудительные работы, а деньги за их труд присваивал", — говорится в Telegram-канале ведомства.
© Фото : Офис Генерального прокурора УкраиныПсихоневрологический интернат в Тернопольской области Украины, директора которого обвинили в торговле людьми
© Фото : Офис Генерального прокурора Украины
Психоневрологический интернат в Тернопольской области Украины, директора которого обвинили в торговле людьми
Так, директор заставлял людей с психическими расстройствами работать в частных хозяйствах, на строительстве или на уборке кладбищ. За день такой работы заказчики платили ему от 150 до 450 гривен.
"Клиенты договаривались с ним о виде и времени работ, передавали деньги, после чего он приказывал персоналу выпускать жильцов интерната за пределы заведения. Правоохранители задокументировали факты принудительного труда и передачи средств", — добавили в офисе генпрокурора.
Там уточнили, что речь может идти об эксплуатации 24 человек. Директору предъявили обвинения по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми").
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