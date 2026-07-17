Рейтинг@Mail.ru
На Украине директора интерната обвинили в торговле людьми - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 17.07.2026 (обновлено: 16:37 17.07.2026)
На Украине директора интерната обвинили в торговле людьми

ГПУ: в Тернопольской области директор ПНИ сдавал подопечных в трудовое рабство

© Фото : Офис Генерального прокурора УкраиныДиректора ПНИ в Тернопольской области обвинили в торговле людьми
Директора ПНИ в Тернопольской области обвинили в торговле людьми - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Офис Генерального прокурора Украины
Директора ПНИ в Тернопольской области обвинили в торговле людьми
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тернопольской области директора психоневрологического дома-интерната задержали по подозрению в эксплуатации подопечных.
  • Руководитель учреждения систематически отправлял постояльцев интерната на принудительные работы, а деньги за их труд присваивал.
  • Подозреваемому предъявили обвинения в торговле людьми.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Директор психоневрологического интерната в Тернопольской области сдавал подопечных в трудовое рабство, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
«

"В Тернопольской области задержали директора психоневрологического дома-интерната, который, по данным следствия, систематически отправлял жителей заведения на принудительные работы, а деньги за их труд присваивал", — говорится в Telegram-канале ведомства.

© Фото : Офис Генерального прокурора УкраиныПсихоневрологический интернат в Тернопольской области Украины, директора которого обвинили в торговле людьми
Директора ПНИ в Теропольской области обвинили в торговле людьми - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Офис Генерального прокурора Украины
Психоневрологический интернат в Тернопольской области Украины, директора которого обвинили в торговле людьми
Так, директор заставлял людей с психическими расстройствами работать в частных хозяйствах, на строительстве или на уборке кладбищ. За день такой работы заказчики платили ему от 150 до 450 гривен.
"Клиенты договаривались с ним о виде и времени работ, передавали деньги, после чего он приказывал персоналу выпускать жильцов интерната за пределы заведения. Правоохранители задокументировали факты принудительного труда и передачи средств", — добавили в офисе генпрокурора.
Там уточнили, что речь может идти об эксплуатации 24 человек. Директору предъявили обвинения по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми").
Боец украинского добровольческого батальона - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Мать убитого наемника из Колумбии обвинила ВСУ в торговле людьми
28 апреля, 01:35
 
Тернопольская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала