Эксперт по кадрам рассказала, можно ли звонить работнику в отпуске

Краткий пересказ от РИА ИИ Звонить сотруднику в отпуске по рабочим вопросам допустимо, если это условие прописано в локальных актах компании.

Работник имеет право не отвечать на звонки работодателя в нерабочее время, за исключением аварий, ЧП и других форс-мажоров, а также производственной необходимости и звонков по предварительной договоренности.

Для того чтобы работник мог полноценно отдыхать в отпуске, компания должна формировать график отпусков с учетом производственных потребностей.

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Работодатель может звонить сотруднику, находящемуся в отпуске, по рабочим вопросам, если в локальных актах компании указано такое условие, но производственная необходимость и ЧП требуют от работника безусловного отклика, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"Отпуск - это время отдыха, отвлечения от рабочих задач. В соответствии со статьей 106 ТК РФ , время отдыха - это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Но в период отпуска работника рабочий процесс в компании продолжается, и порой необходимо получить информацию от отпускника", - сказала Котлярова.

Она отметила, что по общему правилу звонить работнику в отпуске не стоит. Но работодатель может формализовать звонки по рабочим вопросам во время отпуска.

"Так, в локальные документы компании вносят правила, регулирующие коммуникацию с работниками в отпуске. С корпоративными правилами работник знакомится под подпись при трудоустройстве и, таким образом, соглашается их выполнять. Для определенных должностей в трудовом договоре и должностной инструкции прописывается обязанность быть на связи во время отпуска", - отметила собеседница агентства.

Котлярова уточнила, что работник по закону имеет право не отвечать на телефонные звонки работодателя в нерабочее время. Но безусловного отклика требуют аварии, ЧП и другие форс-мажоры, а также производственная необходимость и звонки по предварительной договоренности.