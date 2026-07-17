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На западе Москвы бетонная плита упала на рабочих - РИА Новости, 17.07.2026
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12:05 17.07.2026 (обновлено: 14:09 17.07.2026)
На западе Москвы бетонная плита упала на рабочих

Двое рабочих пострадали при падении бетонной плиты на западе Москвы

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улице Багрицкого в Москве бетонная плита упала на двух рабочих.
  • Оба пострадавших госпитализированы, обстоятельства происшествия выясняются.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при падении бетонной плиты на западе Москвы, их госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Багрицкого произошло падение бетонной плиты на двух рабочих", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оба пострадавших госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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