На западе Москвы бетонная плита упала на рабочих

Краткий пересказ от РИА ИИ На улице Багрицкого в Москве бетонная плита упала на двух рабочих.

Оба пострадавших госпитализированы, обстоятельства происшествия выясняются.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при падении бетонной плиты на западе Москвы, их госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На улице Багрицкого произошло падение бетонной плиты на двух рабочих", - сказал собеседник агентства.