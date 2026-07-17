ПВО уничтожила 105 украинских дронов над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 105 украинских БПЛА над территорией России.
- Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 105 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей" - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
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