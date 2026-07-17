ПВО сбила 4661 украинский БПЛА и 68 управляемых авиабомб за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО России за неделю сбили 4661 украинский беспилотник самолетного типа.
- Также были сбиты две крылатые ракеты, 68 управляемых авиабомб и семь снарядов РСЗО.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Средства ПВО России за неделю сбили 4661 украинский беспилотник самолетного типа, две крылатые ракеты, 68 управляемых авиабомб и семь снарядов РСЗО, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в недельной сводке российского министерства.
Кроме того, по данным оборонного ведомства, за неделю силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 183156 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30183 танка и других боевых бронированных машин, 1760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35795 орудий полевой артиллерии и минометов, 66695 единиц специальной военной автомобильной техники.
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