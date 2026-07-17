ПВО сбила 4661 украинский БПЛА и 68 управляемых авиабомб за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ Средства ПВО России за неделю сбили 4661 украинский беспилотник самолетного типа.

Также были сбиты две крылатые ракеты, 68 управляемых авиабомб и семь снарядов РСЗО.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Средства ПВО России за неделю сбили 4661 украинский беспилотник самолетного типа, две крылатые ракеты, 68 управляемых авиабомб и семь снарядов РСЗО, сообщило Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в недельной сводке российского министерства.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, за неделю силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ