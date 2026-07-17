Силы ПВО уничтожили 243 украинских дрона за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО за ночь с 16 на 17 июля перехватили и уничтожили 243 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и краев России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 16 июля до 8.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18